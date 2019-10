Klima-Blockade stört Berlin nur wenig

dpa Berlin Zu Beginn der Klimaprotestwoche von Extinction Rebellion sind die Auswirkungen der Straßenblockaden in Berlin überschaubar geblieben. Etwa 3000 Demonstranten nahmen laut Polizei an den beiden Aktionen an der Siegessäule und am Potsdamer Platz teil. Die Polizei ließ die Aktivisten zunächst gewähren. Inzwischen drohte sie damit, den Potsdamer Platz zu räumen. In London und Amsterdam gab es zahlreiche Festnahmen. Extinction Rebellion fordert unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen.