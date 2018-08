Kerber erreicht mit Mühe zweite Runde bei US Open

dpa New York Angelique Kerber steht in der zweiten Runde der US Open. Die Wimbledonsiegerin startete mit einem mühsamen 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg über die Russin Margarita Gasparjan in das Turnier, das sie vor zwei Jahren gewinnen konnte. Kerber trifft am Donnerstag auf die Schwedin Johanna Larsson, die sie in den bisherigen drei Vergleichen jeweils klar besiegte. Vor der Weltranglisten-Vierten Kerber sind Julia Görges, Tatjana Maria und Carina Witthöft weitergekommen, Andrea Petkovic und Laura Siegemund schieden aus. Als erster der deutschen Tennis-Herren kam Jan-Lennard Struff weiter.