„Kein Kommentar“ von Bayern-Seite zu möglichem Hoeneß-Rückzug

dpa Kansas City Der FC Bayern München äußert sich aktuell nicht zu einem Bericht der „Bild„-Zeitung, wonach Präsident Uli Hoeneß im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters antreten will. „Von unserer Seite gibt es dazu keinen Kommentar“, sagte Mediendirektor Stefan Mennerich in Kansas City auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der FC Bayern beendet am Abend mit einem Testspiel gegen den AC Mailand seine USA-Reise und kehrt am Mittwoch nach München zurück.