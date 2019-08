Justin Bieber singt bei Gottesdienst in Beverly Hills

dpa Los Angeles Popstar Justin Bieber hat in Beverly Hills den Gottesdienst einer christlichen Gemeinschaft mitgeleitet und auf der Bühne einen Song gesungen. „Meine Botschaft in der Kirche war, dass es eine Kraft in deiner Schwäche gibt“, sagte Bieber dem US-Promiportal „TMZ.com“. Wenn man sich schwach fühle und kämpfe, dann werde man die Phase überwinden. Auf einem Video im Internet ist zu sehen, wie der Sänger mit kurzer Hose und Wollmütze auf einer Bühne steht und mit zwei Sängerinnen auftritt.