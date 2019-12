Innenminister erwägen härtere Strafen für Gewalt in Stadien

dpa Lübeck Die Innenminister von Bund und Ländern wollen entschieden gegen die Gewalt im Fußball vorgehen. Dabei werde auch darüber nachgedacht, das Abrennen von zugelassener Pyrotechnik in Stadien künftig unter Strafe zu stellen, hieß es nach Abschluss der Innenministerkonferenz in Lübeck. Auch die Zunahme von Angriffen auf Schiedsrichter im Amateurfußball treffe auf den entschiedenen Widerstand der Minister, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Lorenz Caffier. Mittlerweile gebe es in den unteren Ligen Spiele, „wo wir mehr Polizisten hinschicken müssen als Zuschauer“, sagte er.