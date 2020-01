In Rems ertrunken? Dreijähriger Junge wird obduziert

dpa Schwäbisch Gmünd Ein vermutlich in dem Fluss Rems ertrunkener drei Jahre alter Junge soll obduziert werden. Ob noch am selben Tag Ergebnisse vorliegen, sei ungewiss, sagte ein Polizeisprecher in Schwäbisch Gmünd. Der kleine Junge war gestern mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz am Ufer der Rems. Er soll sich unbemerkt von der Gruppe entfernt und wohl in Richtung Ufer gegangen sein. Nachdem das Fehlen des Kindes bemerkt wurde, wurde nach ihm gesucht und der leblose Junge im Wasser liegend gefunden. Der Dreijährige starb später im Krankenhaus.