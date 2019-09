Hurrikan „Dorian“ wütet auf nördlichen Bahamas

dpa Nassau Mit meterhohen Wellen und zerstörerischen Windgeschwindigkeiten wütet Hurrikan „Dorian“ über den nördlichen Inseln der Bahamas. Auf seinem Weg in Richtung Florida hatte der Sturm die höchste Kategorie fünf, wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Auf Videos waren überschwemmte Straßen, unter Wasser stehende Häuser und umgeknickte Bäume zu sehen. Die Stromversorgung war teils unterbrochen, wie CNN berichtete. Der Flughafen in der größten Stadt Freeport stehe unter Wasser, schrieb „The Tribune“. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst keine.