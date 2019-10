Höcke sieht seinen Kurs als Modell für die gesamte AfD

dpa Berlin Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke will seinem Kurs in der Partei zu mehr Geltung verhelfen. „Ich glaube auch, dass dieser solidarische Patriotismus das Erfolgsmodell für die Gesamtpartei sein kann und sein sollte“, sagte Höcke. Ob er beim Bundesparteitag der AfD für einen Posten im Vorstand kandidieren werde, behält er sich vor. Die AfD hatte bei der Landtagswahl mehr als 23 Prozent der Stimmen erhalten und war damit zweitstärkste Kraft geworden. Höcke, der die Partei als Spitzenkandidat in die Wahl geführt hatte, ist Gründer des rechtsnationalen „Flügels“ in der AfD.