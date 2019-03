Höchste Terrorwarnstufe in der Provinz Utrecht ausgerufen

dpa Utrecht Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus. Bei dem Vorfall waren am Morgen mehrere Menschen verletzt worden, nach einem Medienbericht starb auch ein Mensch. Offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht. Nach Angaben der Polizei sollen in einer Straßenbahn im Westen von Utrecht gegen 10.45 Uhr Schüsse gefallen sein. Nach Medienberichten soll mindestens ein Mensch getötet worden sein.