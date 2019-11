Haseloff: Koalition mit Linken und AfD kommt nicht in Frage

dpa Magdeburg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU hat sich klar gegen eine Zusammenarbeit seiner Partei mit Linken und AfD ausgesprochen. Für ihn komme weder eine Koalition mit den Linken noch mit der AfD irgendwie in Frage, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“. Gesellschaftlich müsse man im Gespräch bleiben. Politisch könne man aber klare Prämissen setzen. In der Union gibt es vor allem seit der Landtagswahl in Thüringen eine Debatte, ob man mit der Linken oder der AfD zusammenarbeiten solle.