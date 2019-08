Gibraltar gibt Supertanker mit iranischem Öl frei

dpa Gibraltar Gibraltar will einem Medien-Bericht zufolge den mit iranischem Öl beladenen Supertanker „Grace 1“ nicht länger festhalten. Das berichtete der „Gibraltar Chronicle“ bei Twitter. Damit wächst die Hoffnung auf eine Deeskalation in dem schwelenden Konflikt zwischen dem Iran und mehreren westlichen Ländern. Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker Anfang Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen an Syrien festgesetzt.