Gewerkschaft Ufo kündigt weiteren Streik bei Lufthansa an

dpa Frankfurt/Main Die Kabinengewerkschaft Ufo hat einen weiteren Streik der Flugbegleiter im Lufthansa-Konzern angekündigt. Details zum Arbeitskampf verkündet die Gewerkschaft am kommenden Mittwoch, sagte ein Ufo-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag war der dritte Versuch gescheitert, in dem Tarifkonflikt zwischen dem Konzern und den Flugbegleitern in die Schlichtung mit zusätzlicher Mediation zu tariffremden Fragen einzusteigen. Die Gewerkschaft erwog anschließend einen unbefristeten Streik.