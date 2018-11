Geteiltes Lottoglück: Eurojackpot geht auch nach Deutschland

dpa Helsinki Fünf Tipper unter anderem in Deutschland teilen sich den 90-Millionen-Eurojackpot. Jeweils 18 Millionen Euro gehen nach Hamburg und Hessen sowie im Ausland nach Spanien, Italien und Finnland. Mit den Gewinnzahlen 13 - 15 - 18 - 39 - 45 und den beiden Zusatzzahlen 5 und 6 lagen die Spieler nach zehn Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, teilte Westlotto nach der Ziehung am Abend in Helsinki mit. Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 wurde sechsmal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht, davon dreimal allein in diesem Jahr.