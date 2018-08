Genuas Bürgermeister: Mindestens 25 Tote und elf Überlebende

dpa Genua Bei dem Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Elf Überlebende seien aus den Trümmern geborgen worden, sagte Bürgermeister Marco Bucci dem Fernsehsender SkyTG24. An der Unglücksstelle waren mehr als 200 Rettungskräfte im Einsatz. Die Brücke war eingestürzt, während sich ein Gewitter über der Stadt entlud. Vom Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Generalkonsulat Mailand stehe in engem Kontakt mit den italienischen Behörden, um Informationen auch zu eventuellen deutschen Opfern zu sichern.