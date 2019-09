„Game of Thrones“ stellt bei Emmys eigenen Rekord ein

dpa Los Angeles Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ hat bei den US-Fernsehpreisen, den Emmys, ihren eigenen Rekord eingestellt. Die im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangene Serie gewann bei der Gala in Los Angeles zwei Preise - beste Drama-Serie und bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie für Peter Dinklage - zusätzlich zu den zehn Trophäen, die sie bereits zuvor in Nebenkategorien eingesammelt hatte. Zu den weiteren Gewinnern der Gala zählten unter anderem die Serien „Fleabag“, „Chernobyl“ und „The Marvelous Mrs. Maisel“ und „Ozark“.