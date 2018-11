Freie Wähler bekommen in Koalition mit CSU drei Ministerien

dpa München Die Freien Wähler übernehmen in der neuen bayerischen Landesregierung drei Ministerien, darunter Kultus und Wirtschaft. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung von CSU-Vorstand und -Landtagsfraktion in München, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. CSU-Chef Horst Seehofer lobte den schwarz-orangen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. Er sprach von „beachtlichen Ergebnissen“ und „einem sehr guten Beispiel, wie man eine Regierung bildet: kurze Zeit und hohe Disziplin“. Zu den Inhalten sagte er nichts.