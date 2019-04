Formel 1: Bottas sichert sich Pole Position in Baku

dpa Baku Valtteri Bottas hat sich im dramatischen Qualifying beim Formel-1-Rennen in Baku die Pole Position gesichert. Der Mercedes-Pilot aus Finnland profitierte auch von einem Unfall das favorisierten Ferrari-Fahrers Charles Leclerc und startet morgen vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Aserbaidschan. Die erste Startreihe komplettiert Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil. Der Heppenheimer Sebastian Vettel schaffte es nur auf den dritten Rang und steht mit Max Verstappen aus den Niederlanden in der zweiten Reihe.