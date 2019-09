Formel 1 in Singapur: Leclerc auf Pole, Vettel Dritter

dpa Singapur Ferrari-Jungstar Charles Leclerc hat beim Formel-1-Nachtrennen in Singapur beste Chancen auf seinen dritten Sieg in Serie. Der 21-Jährige startet auf dem Marina Bay Street Circuit von der Pole Position. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der in Singapur zuletzt zweimal gewann, fährt im Mercedes von Startplatz zwei los. Sebastian Vettel holte sich in der Quali den dritten Platz. Der Ferrari-Fahrer braucht dringend ein gutes Ergebnis, um die Kritik wegen seiner bislang schwachen Saison zu kontern.