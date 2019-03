Erstmal kein ISS-Außeneinsatz nur mit Frauen

dpa Washington Ein ursprünglich für Freitag geplanter erster ausschließlich mit Astronautinnen besetzter Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS kommt nun vorerst doch nicht zustande. Grund: es stehen nicht ausreichend passende Raumanzüge zur Verfügung. Ursprünglich hatten Christina Koch und Anne McClain die ISS am Freitag zum ersten nur von Frauen durchgeführten Außeneinsatz verlassen sollen. In der Vergangenheit haben zwar bereits zahlreiche Raumfahrerinnen Außeneinsätze absolviert - einen nur mit Frauen besetzten Einsatz gab es laut Nasa aber bislang noch nie.