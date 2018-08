Erdogan kündigt Vergeltungsmaßnahmen auf US-Sanktionen an

dpa Istanbul Nach den US-Sanktionen im Konflikt um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson hat Präsident Recep Tayyip Erdogan nun Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. „Wir werden die Vermögen des amerikanischen Justiz- und Innenministers in der Türkei einfrieren, falls sie welche haben“, sagte Erdogan in einer Rede. Die US-Regierung hatte am Mittwoch Sanktionen gegen den türkischen Innenminister Süleyman Soylu und gegen Justizminister Abdülhamit Gül verhängt, weil sie im Fall Brunson „führende Rollen“ gespielt hätten. Damit werden mögliche Vermögen der Minister in den USA eingefroren.