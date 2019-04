Elf Tote bei Doppel-Selbstmordanschlag in Nigeria

dpa Abuja Bei einem Doppel-Selbstmordanschlag in Maiduguri im Nordosten von Nigeria sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 43 Menschen wurden verletzt, berichtet die Zeitung „Daily Trust“. Nach Angaben von Augenzeugen hatten zwei junge Mädchen am Samstagabend die am Körper getragenen Sprengsätze gezündet. Als Drahtzieher des Doppelanschlags wurde die islamistischen Terrorgruppe Boko Haram vermutet. Die sunnitischen Fundamentalisten führen im Bundesstaat Borno immer wieder schwere Anschläge aus.