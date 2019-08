Einzelheiten zum Täter nach tödlicher Schwertattacke

dpa Stuttgart Nach der tödlichen Schwertattacke in Stuttgart haben die Ermittler Einzelheiten zum Verdächtigen bekanntgegeben. Der Mann zog am 1. Juni 2018 nach Stuttgart. Zur Tatzeit soll sich der 28-Jährige aber hauptsächlich in einer Gemeinschaftsunterkunft im Raum Ludwigsburg aufgehalten haben. Die Polizei geht bislang davon aus, dass er Syrer ist und seit 2015 mit gültigem Aufenthaltsstatus in Deutschland lebt. Die Identität ist aber nicht abschließend geklärt. Der Mann soll am Mittwoch einen 36-Jährigen nach einem Streit mit zahlreichen Stichen umgebracht haben.