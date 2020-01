Einzelhandel im zehnten Jahr in Folge mit Umsatzplus

dpa Wiesbaden Die Konsumfreude vieler Verbraucher hat Deutschlands Einzelhändlern 2019 im zehnten Jahr in Folge steigende Umsätze beschert. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes auf Basis der Zahlen bis einschließlich November lagen die Erlöse im Gesamtjahr real, also preisbereinigt, um etwa 2,9 Prozent und nominal um etwa 3,4 Prozent höher als 2018. Im Oktober hatte der Einzelhandel an Umsatzzuwächsen an Schwung verloren, mit Beginn des Weihnachtsgeschäfts zeigten sich die Verbraucher aber wieder in Kauflaune.