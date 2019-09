„Ei aufgeplatzt“: Schwules Pinguin-Paar beendet Brut

dpa Berlin Kurz nach der aufsehenerregenden Geburt zweier Pandas im Berliner Tierpark hat eine andere „Nachwuchshoffnung“ ein jähes Ende genommen. „Unser gleichgeschlechtliches Königspinguin-Paar hat die Brut seines Ei's beendet. Am 2. September ist das Ei aufgeplatzt und war leider nicht befruchtet“, twitterte der Tierpark am Abend. Die Pinguine Skipper und Ping hatten sich gemeinsam um das Ei einer Artgenossin gekümmert. Panda-Dame Meng Meng hatte am 31. August zwei Junge zur Welt gebracht - den ersten Panda-Nachwuchs in einem deutschen Zoo.