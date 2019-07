Dow Jones hinkt hinterher

dpa New York An der Wall Street haben die Anleger bei den Standardwerten einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem es am Vortag beim Dow Jones Industrial für einen neuen Rekord nicht gereicht hatte, konnte der Leitindex nun belastet von Kursverlusten bei Boeing und Caterpillar keinen neuen Versuch starten. Zur Schlussglocke gab er um 0,29 Prozent auf 27 269 Punkte nach. Der Kurs des Euro tendierte schwächer, konnte aber einen Teil seiner anfänglichen Verluste wieder aufholen. Zuletzt wurden 1,1136 US-Dollar gezahlt.