Deutschland tritt Allianz der Kohleausstiegsländer bei

dpa Berlin Deutschland tritt heute der internationalen Allianz für den Kohleausstieg bei. Der Kohleausstieg sei ein zentraler Baustein für den weltweiten Klimaschutz. Das sagte Umweltministerin Svenja Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe anlässlich der am Rande des UN-Klimagipfels in New York geplanten Verkündung. Mit den Beschlüssen des Klimakabinetts bekenne sich die Bundesregierung offiziell zum Kohleausstieg. Damit könne Deutschland endlich auch der Allianz der Kohleausstiegsländer beitreten.