Deutschland startet in den nächsten heißen Tag

dpa Berlin Mit Werten um die 40 Grad steht Deutschland heute ein weiterer heißer und möglicherweise rekordverdächtiger Sommertag bevor. „Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke“, hieß es vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Den bisherigen Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen, dort registrierte der DWD 40,3 Grad im Jahr 2015. Morgen wird es den Wetterexperten zufolge ein starkes Temperaturgefälle zwischen Nord und Süd geben. Während in Hamburg nur noch Werte um die 20 Grad erwartet werden, ist es etwa am Oberrhein weiterhin brütend heiß.