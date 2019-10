Deutschland fordert erneut Ende von türkischer Offensive

dpa New York Bei den Vereinten Nationen hat Deutschland die Türkei erneut aufgefordert, die Militäroffensive in Syrien einzustellen. Deutschland verurteile diese Offensive „auf schärfstmögliche Weise“, sagte der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Jürgen Schulz vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. „Wir glauben, dass diese Offensive das Risiko einer weiteren Destabilisierung der gesamten Region und eines Wiedererstarkens des Islamischen Staats mit sich bringt.“ Anstelle dessen müsse der politische Prozess fortgesetzt werden.