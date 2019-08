Deutscher in Thailand von Elefant angegriffen und verletzt

dpa Bangkok In der thailändischen Provinz Chonburi hat ein wütender Elefant einen Deutschen angegriffen und mit einem Stoßzahn am Bein aufgespießt. Der 69-Jährige mit Wohnsitz in der Nähe habe auf seiner täglichen Radtour an dem Elefanten-Park rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Bangkok angehalten, um den Elefanten zu beobachten, berichteten lokale Behörden. Laut dem Tierarzt des Pattaya Elephant Camp, war der Bulle gerade in der „Musth“ - einem Testosteron-Schub - „und männliche Elefanten werden dann sehr aggressiv“.