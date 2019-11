Deutsche Firmen bekommen Chinas Abschwung zu spüren

dpa Peking Die schwächelnde Wirtschaft in China wirkt sich deutlich auf das Geschäft deutscher Firmen vor Ort aus. Die Erwartungen der deutschen Unternehmen seien so niedrig wie seit Jahren nicht mehr, teilte die deutschen Handelskammer in Peking mit. Lediglich ein Viertel der deutschen Unternehmen geht noch davon aus, in diesem Jahr die Geschäftsziele in der Volksrepublik erreichen zu können. Das geht aus der Mitgliederbefragung der Handelskammer zum Geschäftsklima hervor. Demnach sind die Vorhersagen vor allem in den Branchen Automobil und Maschinenbau signifikant zurückgegangen.