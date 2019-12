Das Jahr 2020 ist da! Ausgelassene Silvesterpartys weltweit

dpa Berlin Das neue Jahr hat begonnen. In ganz Deutschland haben die Menschen ausgelassen um Mitternacht das Jahr 2020 begrüßt. Die größte Silvesterparty des Landes fand traditionell in Berlin am Brandenburger Tor statt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sprach aber von einem vergleichsweise normalen Einsatz-Aufkommen in der Hauptstadt. In Hamburg zündeten Unbekannte einen Streifenwagen an. Die Polizisten seien im Einsatz gewesen und nicht am Wagen, als die Täter zuerst eine Autoscheibe einschlugen und dann Böller in den Wagen warfen - dieser sei komplett ausgebrannt.