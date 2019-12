Container voller Feuerwerk brennt aus - 12 000 Euro Schaden

dpa Brake Ein Container voller Feuerwerkskörper ist im niedersächsischen Brake ausgebrannt. Anwohner schreckten in der Nacht hoch, weil ununterbrochen Feuerwerk zündete. Wie die Polizei mitteilte, lockte das Spektakel zahlreiche Schaulustige an, so dass vor dem Löschen des Containers erst einmal der Bereich weiträumig abgesperrt werden musste. 48 eingesetzte Feuerwehrleute brachten den Brand dann unter Kontrolle. Der Container gehörte einem Sonderpostenmarkt, das Feuerwerk war für den Verkauf zu Silvester eingelagert.