Clan-Mitglied Miri nach Libanon abgeschoben

dpa Berlin Der illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Chef Ibrahim Miri ist in sein Heimatland abgeschoben worden. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Der mehrfach vorbestrafte Mann sei gegen 10.00 Uhr von der Bundespolizei an die libanesischen Behörden in der Hauptstadt Beirut übergeben worden. Das Bremer Verwaltungsgericht hatte gestern einen Eilantrag des Libanesen abgelehnt und den Weg für die Abschiebung frei gemacht. Der Clan-Chef stellte aus Sicht des Gerichts eine Gefahr für die Allgemeinheit in Deutschland dar.