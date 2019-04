dpa Manchester Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona und Italiens Champion Juventus Turin haben einen ersten Schritt in Richtung Champions-League-Halbfinale gemacht. Barca siegte am Abend mit Marc-André ter Stegen im Tor im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United 1:0. Juventus kam nach einem Tor von Superstar Cristiano Ronaldo bei Ajax Amsterdam zu einem 1:1. Ex-Weltmeister Sami Khedira wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.