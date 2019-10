dpa London Der FC Bayern nimmt in der Champions League Kurs auf den Gruppensieg. Die Münchner deklassierten den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur in dessen Stadion mit 7:2 und feierten ihren zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Bayer Leverkusen kassierte dagegen die zweite Niederlage. Der Bundesligist verlor bei Juventus Turin 0:3. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag gegen Lok Moskau ist das Achtelfinale für Bayer erst einmal in weite Ferne gerückt.