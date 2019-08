Bewaffneter in den USA schießt sechs Polizisten an

dpa Philadelphia In den USA hat ein unbekannter Bewaffneter das Feuer eröffnet und mindestens sechs Polizisten angeschossen. Die Lage in Philadelphia sei noch nicht unter Kontrolle und niemand solle sich dem Tatort nähern, warnte die Polizei auf Twitter. „Der Verdächtige feuert noch“, schrieb ein Polizeisprecher. Fernsehbilder zeigen einen Großeinsatz der Polizei mit Dutzenden Beamten, darunter auch schwer bewaffnete Spezialkräfte in Schutzkleidung. Den Berichten zufolge verbarrikadierte sich der Schütze in einem Haus. Eine Anwohnerin sagte dem Sender 6ABC, sie habe mindestens 100 Schüsse gehört.