Berichte: Baby stirbt auf Flug von Malaysia nach Australien

dpa Perth Ein zwei Monate altes Mädchen ist Medienberichten zufolge auf einem Flug von Malaysia nach Australien gestorben. Es habe am Morgen einen medizinischen Notfall mit einem Baby an Bord des Fluges von Kuala Lumpur nach Perth gegeben, teilte die Fluggesellschaft AirAsia mit. Die Crew habe bei der Ankunft am Flughafen von Perth medizinische Notfallhilfe angefordert. Eine Augenzeugin erzählte bei Facebook, es habe sich um die Tochter eines jungen saudischen Paares gehandelt. Die Familie habe in Australien ein neues Leben beginnen wollen.