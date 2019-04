Benfica-Anhänger landen im falschen Frankfurt

Frankfurt (Oder) (dpa) - Vor dem Europa-League-Rückspiel von Benfica Lissabon hat die Irrfahrt von zwei portugiesischen Fußball-Fans quer durch Deutschland für Belustigung gesorgt. Die beiden jungen Männer hatten auf Instagram ihre Autofahrt über Paris Richtung Frankfurt mit Fotos und Videos dokumentiert. „Wir sind in Frankfurt angekommen“, jubelte Álvaro Oliveira auf seinem Account. Das Foto zeigt ihn allerdings vor dem Ortsschild „Frankfurt (O)“, also im brandenburgischen Frankfurt (Oder) statt am Main. Die Kommentare der Instagram-Nutzer: Mitleid, Schadenfreude und auch Ungläubigkeit.