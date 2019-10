dpa Wolfsburg Die Fußball-Frauen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg haben Kurs auf das Viertelfinale in der Champions League genommen. In den Achtelfinalhinspielen kamen die Münchnerinnen zu einem 5:0-Sieg bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan. Der deutsche Meister und Pokalsieger aus Wolfsburg besiegte den niederländischen Vertreter Twente Enschede mit 6:0. Die Achtelfinal-Rückspiele finden am 30. Oktober statt.