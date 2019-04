dpa München Foul ja - Elfmeter nein: Bayern-Angreifer Thomas Müller hat seine Meinung zum heftig umstrittenen Strafstoß im Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen revidiert. Aus dem Spiel heraus habe es für ihn klar wie ein Elfmeter ausgesehen, sagte der 29-Jährige in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite. Es sei auch ein Foulspiel - allerdings kein Foulspiel, das in dieser Situation für einen Elfmeter ausreicht, sagte Müller zwei Tage nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern München in Bremen.