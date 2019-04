Barley für höhere Besteuerung von Vermietungsplattformen

dpa Berlin In der Debatte über Wohnungsnot und steigende Mieten hat sich Bundesjustizministerin Katarina Barley für eine höhere Besteuerung von Vermietungsportalen im Internet ausgesprochen. Plattformen wie Airbnb würden die Preise in begehrten Städten zum Teil massiv in die Höhe treiben, sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei zahlten sie viel weniger Steuern als Hotels und Hostels. Das müsse sich ändern. Vergangenes Wochenende hatten bundesweit Zehntausende gegen steigende Mietkosten und Wohnungsnot demonstriert.