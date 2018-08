Auch Tennisprofi Struff erreicht dritte US-Open-Runde

dpa New York Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sich zum ersten Mal für die dritte Runde der US Open qualifiziert. Der Warsteiner bezwang den 36 Jahre alten Franzosen Julien Benneteau in New York mit 6:2, 4:6, 6:1, 3:6, 6:3. In der Runde der letzten 32 trifft Struff an diesem Samstag auf den an Nummer zehn gesetzten Belgier David Goffin. Vor dem 28 Jahre alten Weltranglisten-58. Struff hatten auch Angelique Kerber, Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber die dritte Runde erreicht. Dort gibt es am Samstag ein deutsches Duell zwischen Zverev und Kohlschreiber.