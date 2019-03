dpa Berlin Die Suche im Fall der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin geht auch heute weiter. Die Suche werde in einem weitläufigen Waldgebiet südöstlich von Berlin fortgesetzt, frühestens am späten Vormittag, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Es sollten wieder Spürhunde zum Einsatz kommen. Bereits am Donnerstag und Freitag hatten Polizisten einen Wald bei Kummersdorf, einem Ort in Brandenburg durchkämmt - bisher ohne Erfolg.