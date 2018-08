dpa New York An der Wall Street sind die Anleger weiter zuversichtlich gestimmt. Unterstützung sei von der guten Stimmung unter den Investoren in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen gekommen, sagten Börsianer. Der Dow Jones legte um 0,50 Prozent auf 25 628,91 Punkte zu. Der Eurokurs behauptete sich im US-Handel und lag zuletzt bei 1,1599 US-Dollar.