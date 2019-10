dpa Grays Schrecklicher Fund in England: Insgesamt 39 Leichen sind in einem Container eines Lastwagens entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei mit. Bei den Toten handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um 38 Erwachsene und einen Teenager. Die Polizei nahm einen 25-jährigen Mann aus dem britischen Nordirland fest. Man glaube, dass der Lastwagen aus Bulgarien kommt, teilte ein Polizist mit. Das Fahrzeug soll bereits am vergangenen Samstag die Grenze nach Großbritannien passiert haben.