Litauen Kaunas beendet Festjahr als Europas Kulturhauptstadt 2022

Das Europäische Kulturhauptstadtjahr in Kaunas stand unter dem Motto „From temporary to contemporary“. An diesem Wochenende geht das Programm zuende. Zum Abschluss gibt es noch einmal viel zu sehen.

© Andrius Aleksandravicius/Organis Blick über die Dächer von Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens. Foto:Andrius Aleksandravicius/Organis

Von dpa