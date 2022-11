/ Lesedauer: ca. 2min Musik „Flashdance“-Sängerin Irene Cara ist tot

Mit „Flashdance... What a Feeling“ gelang ihr 1983 ein Disco-Welthit, doch danach wurde es still um Sängerin Irene Cara. Jetzt starb sie im Alter von 63 Jahren in Florida.

© Ingo Wagner/dpa Im Jahr 2001 trat Irene Cara mit DJ Bobo (l) und der Neuauflage ihres Hits „What a Feeling“ bei „Wetten, dass ...?“ auf. Foto:Ingo Wagner/dpa

Von dpa