Zerspanungsmechaniker/in

Marten Defayay hat wie viele andere Auszubildende durch ein freiwilliges Praktikum bei der Rosink GmbH & Co. Maschinenfabrik seinen Wunschberuf gefunden.

Im Praktikum stellen der Arbeitgeber und der vielleicht zukünftige Mitarbeiter meistens nach kurzer Zeit schon fest, ob sie zueinander passen und der Praktikant die Anforderungen im Betrieb erfüllen kann. Für Marten Defayay war klar: „Das ist der richtige Beruf für mich.“ Und auch die Verantwortlichen der Firma Rosink waren von seinen Fähigkeiten überzeugt. So konnte er am 1. August 2016 mit seiner Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker beginnen.

Das Berufsbild des Zerspanungsmechanikers ist anspruchsvoll. Zerspanungsmechaniker fertigen Präzisionsbauteile meistens aus Metall durch Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-Werkzeugmaschinen. Sie richten die Maschinen ein und überwachen den Fertigungsprozess. Ein Zerspanungsmechaniker sollte ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Sorgfalt, Geschicklichkeit und technisches Verständnis mitbringen.

Marten Defayay fühlt sich bei Rosink wohl. Die Arbeit ist abwechslungsreich, denn die Mitarbeiter fertigen keine großen Serien, sondern Produkte nach speziellen Kundenwünschen. Die Rosink Maschinenfabrik ist ein professioneller Lohnfertiger und einer der führenden Hersteller von Walzen aller Art. Seit 2015 ist das Unternehmen Mitglied der Neuenhauser Unternehmensgruppe.

In dem renommierten Unternehmen werden die Auszubildenden im betriebseigenen Werkunterricht von einem ehemaligen Meister intensiv geschult und auf die Prüfungen vorbereitet. Für die Zeit nach der Gesellenprüfung hat Marten Defayay noch keine konkreten Pläne: „Ich lasse mir das noch offen.“ Vielleicht will er später die Meisterprüfung machen. Aus Sicht seines Ausbildungsbetriebes spricht nichts gegen eine Übernahme. „Wir bilden nur für den Eigenbedarf aus“, betont Lisa Breuker, die bei Rosink für die Ausbildungskoordination zuständig ist. Nach erfolgreicher Gesellenprüfung werden die Auszubildenden in der Regel in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Engagierte Mitarbeiter kann die Rosink GmbH & Co. Maschinenfabrik immer gebrauchen.

Folgende Betriebe bilden aus:

gn-startklar.de