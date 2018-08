Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Nordhorn Die IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim ist Dienstleister für die Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung in der Region. Aufgabe der IHK ist es zugleich auch, (angehende) Auszubildende in allen Fragen der Berufsbildung zu beraten, während der Ausbildung in Schule und Betrieb zu begleiten und die Prüfungen durchzuführen.

Hilfe bei der Berufsorientierung

So informiert die IHK Jugendliche auf Ausbildungsmessen und in Berufsorientierungsveranstaltungen an den Schulen ausführlich über Berufe und Ausbildungsbetriebe. Sie vermittelt Kooperationen zwischen Schulen und Ausbildungsbetrieben, damit Schüler und Schülerinnen einen realistischen Einblick in die Berufswelt erhalten. Denn: Die Wahl des künftigen Berufes will gut überlegt sein. Er soll nicht nur den individuellen Neigungen und Talenten entsprechen, sondern auch zukunftsfähig sein und eine sichere Existenz ermöglichen. Schulabgänger können im IHK-Bezirk von der Automobilkauffrau bis zum Zerspanungsmechaniker aus über 140 verschiedenen Berufen wählen. Im gewerblich-technischen Bereich werden in den Metall- und Elektroberufen rund zwei Drittel aller Ausbildungsplätze angeboten. Bewerber sollten sich auch über Berufe in der Bauindustrie, in den Bereichen Chemie, Physik, Biologie, Nahrung/Genuss und Drucktechnik/Papier informieren. Viele Lehrstellen bleiben hier unbesetzt, weil es an geeigneten Bewerbern fehlt. In den IHK-Betrieben gibt es zudem eine Vielzahl an kaufmännischen Ausbildungsberufen, von der Buchhändlerin über die Kaufleute im Groß- und Außenhandel bis hin zu den Veranstaltungskaufleuten, die eine solide Ausgangsbasis mit Perspektive bieten und auf den richtigen Bewerber warten.

IHK unterstützt bei der Lehrstellensuche

Hilfreich ist die im Internetportal der IHK eingestellte Lehrstellenbörse. Dort bieten Firmen ihre Ausbildungsplätze an und Schulabgänger können sich mit ihrem Bewerbungsprofil interessierten Betrieben vorstellen. Zum Schuljahresbeginn wird die IHK-Broschüre „Karriere mit Lehre 2018/2019“ wieder an alle Schulen im IHK-Bezirk verteilt. Darin finden sich Beschreibungen der Ausbildungsberufe und ein ausführliches Adressverzeichnis der Ausbildungsbetriebe. Die Broschüre steht auch auf der IHK-Homepage zum Download bereit (www.osnabrueck.ihk24.de/aus_und_weiterbildung). Wer zusätzlich Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz braucht, kann sich an die Azubi Finder der IHK wenden. Diese helfen, indem sie Kontakte zu den ausbildenden Unternehmen herstellen.

Ansprechpartnerbis zur Prüfung

Auszubildende lernen nur in Betrieben, die von der IHK eine Ausbildungsberechtigung erhalten haben. Sie werden in ein Ausbildungsverzeichnis eingetragen, in dem die Vergütung, die Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche und die Dauer der Ausbildung geregelt sind. Bei Fragen zu all diesen Themen stehen die IHK-Ausbildungsberater mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen auch, wenn es zu Problemen während der Ausbildung kommt. Gibt es Schwierigkeiten im Betrieb oder in der Berufsschule, können sie auch als Vermittler eingeschaltet werden. Am Ende der Ausbildung steht die Berufsabschlussprüfung, die von der IHK mit rund 2.500 ehrenamtlichen Prüfern aus Betrieben und Berufsschulen durchgeführt wird. Zur optimalen Vorbereitung auf die Prüfung bietet die IHK spezielle Seminare für Auszubildende an.

Vielfältige Angebote zur Weiterbildung

Wer Karriere machen will, sollte sich von vornherein nicht nur über die Ausbildung, sondern auch über die Weiterbildungsmöglichkeiten im angestrebten Beruf informieren. Die vielfältigen Angebote zur Weiterbildung sichern die berufliche Zukunft. Und wer studieren möchte, braucht nicht mehr unbedingt das Abitur: Für Praktiker mit Berufserfahrung gibt es die Möglichkeit, zum Studium zugelassen zu werden. Auszubildende können im Rahmen eines dualen Studiums einen Berufs- und einen akademischen Abschluss kombinieren. Die IHK informiert – persönlich und im Internet.