Tischler/in

Louis Fielers macht das Arbeiten mit Holz viel Spaß. Nach einer dreijährigen Ausbildung zum Tischler hat er im Juli die Gesellenprüfung abgelegt.

Der 20-jährige Lohner hatte im Jahr 2015 mit seiner Ausbildung bei der Teamplan Meyer GmbH in Nordhorn begonnen. Schon vor fünf Jahren konnte er bei einem Ferienjob den Beruf des Tischlers bei der Teamplan Meyer GmbH kennenlernen. „Das hat mir sehr gut gefallen“, sagt Louis Fielers. Vor drei Jahren absolvierte er in dem bekannten Nordhorner Unternehmen noch einmal ein Praktikum. Danach stand für ihn fest: „Ich werde Tischler.“ Diese Entscheidung hat er keine Minute bereut, denn die Arbeit als Tischler empfand er von Beginn an als abwechslungsreich und interessant. Während der Ausbildung lernte er sämtliche Abläufe in der Produktion kennen und konnte sich gut einbringen, zum Beispiel bei der Herstellung von Empfangstheken, Schreibtischen oder Trennwänden.

Die einzelnen Teile werden in der Werkstatt nach Zeichnung hergestellt und später beim Kunden montiert. „Bei der Arbeit braucht man vor allem ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen“, weiß Louis Fielers.

Natürlich sind auch handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und viel Kreativität gefragt. Die Bereitschaft zur Teamarbeit muss ebenfalls vorhanden sein. Nach seiner Gesellenprüfung hat Louis Fielers gleich einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei Teamplan Meyer bekommen. „Ich möchte jetzt erst einmal Berufserfahrung sammeln“, sagt der 20-Jährige. Für die Zukunft kann er sich gut vorstellen, die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk zu machen.

Teamplan Josef Meyer ist eines der führenden und traditionsreichen Fertigungsunternehmen für individuelle Bank- und Objekteinrichtungen. Das renommierte Nordhorner Unternehmen gehört zu den TOP 100 Innovatoren.

Folgende Betriebe bilden aus:

gn-startklar.de